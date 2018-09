Parti conservateur: un bras droit québécois pour Scheer

Dans un courriel envoyé à ses 96 députés, hier, M. Scheer a annoncé sa décision de confier les fonctions de chef de cabinet de son bureau de façon permanente à M. Leclerc. Ce dernier, qui faisait partie de l'équipe de la campagne à la direction de M. Scheer en 2017, occupait le poste de façon intérimaire depuis le départ de l'ancien bras droit de M. Scheer, David McArthur, en mai.

À ses troupes, M. Scheer a affirmé que M. Leclerc, qui a 35 ans et qui a gravi les échelons rapidement au sein du Parti conservateur, avait fait ses preuves au cours des derniers mois en mettant en oeuvre une stratégie qui rapporte des dividendes au Québec, faisant ainsi allusion à la victoire de Richard Martel lors de l'élection partielle tenue en juin dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord aux dépens des libéraux de Justin Trudeau.

« Marc-André fait partie de mon personnel depuis le tout début et il a dirigé l'équipe avec talent cet été comme chef de cabinet intérimaire. », soutient M. Scheer dans son courriel, que La Presse a obtenu.

« Il est un acteur important de notre succès continu au Québec et il sera tout aussi stratégique alors que nous chercherons à transmettre notre message conservateur positif partout au Canada en 2019. »

- Extrait du courriel envoyé par Andrew Scheer aux députés conservateurs pour annoncer la nomination de M. Leclerc

« Je sais qu'il a déjà communiqué avec nombre d'entre vous, et qu'il communiquera avec le reste de l'équipe au cours des prochaines semaines. Marc-André pratique une politique de la porte ouverte, pour le personnel et le caucus. Aussi, n'hésitez pas à lui faire part d'enjeux, de suggestions ou de questions. J'ai l'assurance que vous aimerez travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions », ajoute-t-il.

Discret mais efficace

Friand de natation - il a effectué la Traversée du lac Saint-Jean à six reprises - , M. Leclerc est l'un de ceux qui ont convaincu M. Scheer de participer à l'émission Tout le monde en parle au début du mois de mai - un passage quasi obligatoire pour tout chef qui souhaite faire des gains au Québec. M. Scheer, qui s'est préparé pour cette émission presque aussi minutieusement que s'il avait pris part à un débat des chefs, s'est bien débrouillé durant cette soirée et sa participation lui a permis d'augmenter son taux de notoriété de façon marquée au Québec, selon des stratèges conservateurs.

Réputé pour être discret, mais efficace, Marc-André Leclerc s'est fait les dents sur la scène politique fédérale en donnant un coup de main à l'ancien ministre Denis Lebel pour se faire élire pour la première fois lors d'une élection partielle dans Roberval, en septembre 2007. En tant que chef de cabinet, il jouera donc un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie du Parti conservateur au Québec, de concert avec le lieutenant politique d'Andrew Scheer, Alain Rayes.

Un changement d'allégeance profitable

Par ailleurs, en matinée hier, M. Scheer a voulu tirer davantage profit de la décision de la députée de la région de Toronto Leona Alleslev de quitter les banquettes du gouvernement libéral pour se joindre au Parti conservateur en lançant un appel aux électeurs qui ont appuyé Justin Trudeau au dernier scrutin et qui sont déçus de son bilan jusqu'ici.

Dans un discours devant ses troupes auquel les médias ont été invités, M. Scheer est revenu sur « l'été des échecs de Justin Trudeau » et a affirmé que les libéraux désabusés avaient leur place au sein de son parti.

« De plus en plus de Canadiens se rendent compte que le Justin Trudeau pour lequel ils ont voté et celui qu'ils voient présentement n'est pas le même. [...] Le Parti libéral et Justin Trudeau ont démontré qu'ils sont incapables de gérer notre grand pays et affronter les défis actuels. Si vous avez appuyé Justin Trudeau et les libéraux dans le passé, et que vous êtes en colère et frustrés de la direction qu'a prise le pays, vous êtes à la fois bienvenus et nécessaires au sein du Parti conservateur », a-t-il déclaré durant la réunion hebdomadaire de son caucus.

Au premier jour de la rentrée parlementaire, lundi, la députée Leona Alleslev, élue sous la bannière du Parti libéral aux élections de 2015, a causé une surprise en annonçant de son siège de la Chambre des communes qu'elle claquait la porte de son parti pour rejoindre les rangs du Parti conservateur, à quelque 12 mois des prochaines élections fédérales.