Justin Trudeau perd une députée au profit des Conservateurs

Alors que les élus se préparaient à la première période de questions de la session, Mme Alleslev, qui a été élue dans la circonscription de Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill pour la première fois en 2015, s'est levée de son siège pour annoncer qu'elle ne pouvait plus appuyer les politiques du premier ministre alors que le Canada nage en pleine incertitude quant à ses relations commerciales avec les États-Unis.

Dans une déclaration de cinq minutes, Mme Alleslev a affirmé qu'elle a soulevé à quelques reprises ses préoccupations, mais que ses inquiétudes se sont heurtées à un mur de silence de la part des proches collaborateurs du premier ministre.

« Nous vivons dans une période de grande instabilité. Nous sommes témoins de changements fondamentaux dans l'économie mondiale alors que les relations commerciales, les accords internationaux et les structures de défense sont menacés. Le Canada est confronté à une tempête parfaite en raison de ces défis, ici comme à l'étranger », a lancé d'emblée la députée, ajoutant que le leadership de Justin Trudeau était inadéquat dans les circonstances.

« Notre politique étrangère n'est en rien rattaché à nos relations commerciales. (...) Sur la scène internationale, le Canada est loin d'être à la hauteur. Le monde a changé, et le Canada doit aussi changer et nous n'avons pas le luxe du temps devant nous », a ajouté la députée.

Elle a soutenu qu'elle ne pouvait critiquer publiquement le gouvernement Trudeau sur ces enjeux tout en demeurant membre du caucus libéral, d'où sa décision de claquer la porte de son parti à quelque 12 mois des prochaines élections fédérales.

Le premier ministre Justin Trudeau a réagi à son départ avec un haussement d'épaule. « Évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait permis et acceptable dans notre système (de joindre un autre parti politique). Je lui souhaite bonne chance. Mais moi, j'ai hâte de retourner dans la Chambre pour être engagé sur les enjeux qui sont importants pour les Canadiens », a affirmé M. Trudeau, avant de se rendre à l'intérieur des Communes.

Ce coup d'éclat de Mme Alleslev, qui a été chaudement applaudie par les députés conservateurs, permettra de mettre un baume sur la plaie ouverte au sein du Parti conservateur dans la foulée de la décision du député de Beauce Maxime Bernier de quitter son parti pour en fonder un autre le Parti populaire du Canada.

Dans un communiqué de presse, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a salué la décision de sa nouvelle recrue.

« Au nom de mes collègues conservateurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mme Alleslev au sein de l'équipe conservatrice. Elle apporte une expérience extraordinaire des affaires militaire et étrangères, de l'approvisionnement du gouvernement et de la direction dans le secteur privé. Elle sera un solide atout dans notre équipe conservatrice croissante alors que nous progressons vers 2019. »

Rappelons qu'avant son élection, Leona Alleslev a occupé des postes de haute direction chez Bombardier Aérospatiale et IBM, et a été propriétaire-exploitante de deux petites entreprises. Elle a aussi siégé à des comités gouvernement-industrie avec l'Association des industries aérospatiales du Canada, la Women in Aerospace Association et l'Ontario Aerospace Council.

« De plus en plus de Canadiens réalisent que Justin Trudeau et les libéraux n'ont pas le leadership dont le Canada a besoin pour relever les défis complexes de notre époque. En accueillant Mme Alleslev, nous continuons à bâtir une équipe qui est prête à diriger le Canada avec force et détermination face aux défis de l'avenir. »

M. Scheer a immédiatement a nommé Mme Alleslev au poste de critique en matière de la Sécurité mondiale.

« Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui agit vraiment sur ce qui est important, a dit Leona Alleslev. Je crois que le Parti conservateur du Canada va apporter des changements structurels afin de renforcer l'économie canadienne, et adopter une politique de défense et étrangère exhaustive afin d'assurer notre compétitivité et la sécurité mondiales. Je suis impatiente de faire partie de cette équipe pour atteindre ces objectifs. »

-Avec Maxime Bergeron