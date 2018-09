Ottawa offre 100 M$ pour régler une action collective d'anciens combattants

Agrandir

L'entente, qui doit encore être approuvée par la Cour fédérale, permettrait à plus de 12 000 anciens combattants de recevoir entre 2000 et 50 000 dollars en paiements, selon le moment où ils ont servi et la gravité de leur handicap.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, archives LA PRESSE