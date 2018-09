Le conseil de ville de Toronto demeurera intact

Dans une décision rendue tôt lundi matin, le juge de la Cour supérieure Edward Belobaba a déclaré que le premier ministre Doug Ford et les progressistes-conservateurs avaient porté atteinte à la liberté d'expression des candidats et des électeurs en vertu de la Charte des droits et libertés, le mois dernier.

Le projet de loi 5 réduisait la taille du conseil municipal de Toronto de 47 à 25 sièges, en dépit du fait que la campagne pour les élections du 22 octobre était déjà en cours.

Le juge Belobaba a vivement critiqué le projet de loi dans sa décision.

« Il n'y a aucune preuve que d'autres options ou approches ont été envisagées ou qu'une consultation a eu lieu, a-t-il écrit. Il semble que le projet de loi 5 ait été adopté à la hâte pour entrer en vigueur au milieu des élections municipales, sans trop réfléchir, plus pour déranger que par principe. »

Le juge Belobaba a accepté les arguments des avocats de la ville, affirmant que la réduction du nombre de conseillers en pleine élection est « discriminatoire et arbitraire » et a violé la charte.

En annonçant le projet de loi, Doug Ford avait fait valoir que cette décision améliorerait le processus décisionnel du conseil, où il a déjà servi pendant un mandat. Il avait également déclaré que la décision permettrait d'économiser 25 millions.

Doug Ford a déclaré lundi matin qu'il commenterait la décision du tribunal plus tard dans la journée.

« J'aurai plus à dire à ce sujet à midi, a déclaré M. Ford sur les médias sociaux. Restez à l'écoute. »

Le projet de loi 5 a également annulé les élections prévues pour le poste de chef de conseil dans les municipalités régionales de Muskoka, Peel, York et Niagara, les transformant en rôles nommés. Le juge Belobaba a précisé que sa décision n'a pas d'impact sur cet aspect du projet de loi.