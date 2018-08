Congrès conservateur: le discours d'Andrew Scheer prend de l'importance

Andrew Scheer livrera l'un des discours les plus importants de sa carrière, en soirée, devant les délégués conservateurs réunis à Halifax pour leur congrès.

Le discours de M. Scheer - décrite par les organisateurs comme le point culminant du congrès - sera axé sur la vision du chef et sur la façon dont il entend remporter les prochaines élections fédérales contre les libéraux de Justin Trudeau.

Le chef conservateur tentera de rallier ses troupes, mais aussi de présenter certaines des politiques qu'il prévoit présenter aux électeurs en vue des élections d'octobre 2019.

Selon certaines sources conservatrices, M. Scheer parlera aussi de sa vie personnelle, pour que les Canadiens le connaissent mieux.

L'ancien ministre conservateur Peter MacKay croit que le départ abrupt de M. Bernier aidera à galvaniser les membres pour qu'ils se rangent derrière leur chef.

«On voit beaucoup de soutien», a déclaré M. MacKay, qui, comme d'autres conservateurs loyaux, qui considère la décision de M. Bernier de quitter le parti comme une tempête maintenant derrière eux.

«Il est préférable qu'il y ait ce type d'incident. Personne ne le voulait et personne ne s'y attendait vraiment, mais il vaut mieux que cela se produise et que cela se produise rapidement pour qu'on passe à autre chose. Et je crois que les gens sont passés à autre chose», a-t-il expliqué.

M. MacKay, qui présentera Scheer avant le discours d'aujourd'hui, croit que les Canadiens cherchent à mieux connaître le chef conservateur.

«Andrew a une capacité incroyable à toucher les gens sur le plan personnel et je pense que vous verrez de cela ce soir, dans ses remarques», a-t-il ajouté.

«Andrew devra proposer sa solution, mettre ses politiques en évidence, donner aux Canadiens suffisamment de temps pour se sentir à l'aise et attirés par ces politiques.»

Avant que Scheer ne monte sur le podium, les membres du parti se mettront au travail, en votant sur un ensemble de 74 résolutions politiques, dont certaines devraient susciter un débat enflammé.

Une résolution propose de supprimer le système de la gestion de l'offre pour les produits laitiers et avicoles - un point de friction majeur dans les négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain et l'un des principaux irritants derrière le discours de M. Bernier contre son ancien parti.

Plusieurs autres résolutions portent sur l'avortement, une question toujours très controversée.