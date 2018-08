La campagne électorale débute au Nouveau-Brunswick

La directrice générale des élections, Kimberly Poffenroth, avait signé mercredi les 49 décrets d'élection, datés du 23 août. Les électeurs de la province iront donc aux urnes le 24 septembre.

L'économie, l'énergie, le commerce et les soins de santé seront les principaux enjeux.

La campagne se déroulait depuis déjà un moment, mais les affiches et les promesses vont maintenant se multiplier.

Le premier ministre libéral Brian Gallant fera une annonce jeudi à Moncton, tandis que le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, fera une annonce à Tracyville, près de Fredericton.

Les chefs des partis Vert et Alliance des gens du Nouveau-Brunswick font campagne dans la région de Fredericton, tandis que les néo-démocrates lancent leur campagne devant l'assemblée législative provinciale.

Au moment de la dissolution, les libéraux avaient 24 sièges et les progressistes-conservateurs 22. On comptait aussi un Vert, un indépendant et un siège vacant.