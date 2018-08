Washington et Bruxelles gardent leurs distances du litige canado-saoudien

Les États-Unis et la Commission européenne ont tous les deux demandé, mardi, des éclaircissements sur l'arrestation de défenseurs des droits de la personne en Arabie saoudite, mais ont évité soigneusement de s'immiscer dans le conflit diplomatique entre Riyad et Ottawa.

L'Arabie saoudite a expulsé lundi l'ambassadeur du Canada et a gelé «toute nouvelle affaire» avec Ottawa, vraisemblablement à cause des critiques récentes concernant l'arrestation de militantes des droits des femmes. Riyad veut aussi redéployer ailleurs dans le monde les étudiants saoudiens qui fréquentent des établissements au Canada, et le transporteur national Saudia a indiqué lundi qu'il suspendait toute liaison aérienne avec Toronto à compter du 13 août.

Les observateurs estiment que ce différend démontre que Riyad va rejeter toute critique extérieure et continuer à faire preuve de fermeté à l'étranger, en particulier parce que le royaume entretient des relations plus étroites avec le président américain, Donald Trump.

Décrivant le Canada et l'Arabie saoudite comme des «amis» et de «proches partenaires» des États-Unis, le département d'État américain a appelé les deux pays à résoudre le problème «diplomatiquement».

«Nous avons soulevé (le problème) avec le gouvernement saoudien», a déclaré la porte-parole Heather Nauert devant des journalistes à Washington. «Les États-Unis respectent les libertés reconnues internationalement et les libertés individuelles - cela n'a certainement pas changé.»

Mme Nauert a ajouté que les États-Unis «encourageraient le gouvernement de l'Arabie saoudite à respecter l'application régulière de la loi».

Interrogée sur ces tensions canado-saoudiennes, la porte-parole de la Commission européenne, Maja Kocijancic, a de son côté déclaré que Bruxelles avait demandé «des éclaircissements» aux autorités saoudiennes à propos de plusieurs arrestations survenues depuis le mois de mai dans le royaume. Elle a déclaré que la Commission européenne voulait comprendre les allégations visant les militantes et veiller à ce qu'elles bénéficient d'un procès juste et équitable.

Sur le différend diplomatique canado-saoudien, Mme Kocijancic a simplement indiqué que la Commission européenne «ne commente pas les relations bilatérales» et qu'elle est «en faveur d'un dialogue».