Trudeau participe au défilé de la fierté gaie de Vancouver

M. Trudeau a ensuite participé au défilé.

Durant son allocution, M. Trudeau a déclaré que, si plusieurs endroits dans le monde pouvaient faire preuve de plus de tolérance, le Canada devait faire plus que simplement tolérer les différences au sein de ses communautés et plutôt choisir de les aimer.

«Aucune religion dans le monde ne dit: "Tolère ton prochain", elles disent de les aimer, de les accepter, d'être leur ami», a-t-il lancé devant une bannière aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Le premier ministre était accompagné de la députée de longue date de Vancouver-Centre, Hedy Fry, et du porte-parole de l'organisme PFLAG Canada, Colin McKenna.

M. McKenna a remercié Justin Trudeau pour les excuses qu'il a présentées aux membres des communautés LGBTQ devant la Chambre des communes en novembre dernier pour les décennies de discrimination dont ils ont été victimes.

Quelques heures plus tard, M.Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, se sont entretenus brièvement avant de se joindre au défilé, encouragées par des milliers de personnes rassemblés le long des trottoirs de la rue Robson.

Le premier ministre a dit que, malgré les nombreux progrès réalisés au cours des deux dernières années pour la communauté LGBTQ, il restait encore beaucoup à faire.

«Il est vraiment important de continuer à marcher avec fierté. Nous savons que beaucoup de jeunes sans-abri viennent de la communauté LGBT, nous savons que le taux de suicide chez les adolescents est quatre fois plus élevé que dans les autres communautés et huit fois plus élevé chez ceux qui n'ont pas le soutien de leurs parents.»

M. Trudeau devait terminer sa journée dans la région métropolitaine de Vancouver en participant à une activité de financement du Parti libéral du Canada dans une ferme de baies à Delta, à environ 45 minutes au sud de Vancouver.