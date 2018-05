Violences à Gaza: la ministre Freeland «très préoccupée»

La ministre canadienne des Affaires étrangères s'est dite «très préoccupée» par l'escalade de violence à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, provoquée par l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.

Une quarantaine de personnes ont été tuées depuis dimanche; il s'agit du bilan le plus sanglant depuis la guerre de 2014.

Sur son compte Twitter, la ministre Chrystia Freeland s'est dite attristée par les morts et les blessures subies lundi et dans les dernières semaines. Selon elle, il est «inexcusable» que des civils, des journalistes et des enfants aient été des victimes.

Elle a ajouté que «toutes les parties du conflit ont la responsabilité de protéger les civils».