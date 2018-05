Les conservateurs disent oui à une déclaration de revenus unique

Réunis en conseil général à Saint-Hyacinthe jusqu'à aujourd'hui, les quelque 400 militants ont aussi donné leur aval à une résolution visant à céder des pouvoirs en culture aux provinces et ils proposent de nommer à nouveau un ministre issu du Québec pour gérer le développement économique pour les régions de la province, entre autres choses.

Les militants continueront de se prononcer sur d'autres résolutions aujourd'hui afin d'identifier les résolutions prioritaires du Québec en prévision du congrès national conservateur qui aura lieu à Halifax en août. Selon nos informations, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui doit prononcer un discours de clôture au conseil national aujourd'hui, voit d'un bon oeil l'idée d'instaurer une déclaration de revenus unique pour les contribuables québécois et d'offrir au Québec davantage de pouvoirs dans le domaine de la culture.

« Le vent a tourné. Et je vous confirme que le vent souffle dans nos voiles présentement », a déclaré le député conservateur de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, qui est aussi le lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec, dans un discours aux militants.

Chose certaine, la décision de l'ancien chef bloquiste Michel Gauthier de grossir les rangs du Parti conservateur a eu l'effet d'un électrochoc au conseil national.

« Il croit aux valeurs conservatrices. Il veut un changement. Il se tourne vers l'avenir. Je pense que c'est une excellente acquisition pour nous. Mais c'est aussi un citoyen engagé avec toute sa passion. Il va communiquer ce message-là au cours des prochains mois, c'est certain », a affirmé le sénateur conservateur Claude Carignan, qui a joué un rôle dans la réflexion de Michel Gauthier.

« Il devient clairement un bon ambassadeur pour les conservateurs », a-t-il ajouté.

Le principal intéressé n'a pas perdu de temps à acheter sa carte de membre, hier matin, et à jeter les gants afin d'attaquer sa nouvelle cible, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, un gouvernement qui est, selon lui, viscéralement centralisateur et qui dépense sans compter.

Selon Michel Gauthier, les libéraux de Justin Trudeau sont tellement centralisateurs qu'ils sont prêts à déclencher une querelle constitutionnelle devant les tribunaux avec le gouvernement du Québec pour savoir combien de plants de marijuana on pourra faire pousser « dans les chaumières du Québec ».

M. Gauthier faisait ainsi allusion au bras de fer entre Ottawa et Québec sur la légalisation de la marijuana. Le gouvernement du Québec s'oppose farouchement à l'intention du gouvernement Trudeau de permettre de cultiver jusqu'à quatre plants de marijuana à domicile, tel qu'il est prévu dans le projet de loi C-45 qui a été adopté à la Chambre des communes en novembre dernier et qui est présentement à l'étude au Sénat.

Le bras de fer est tel qu'il pourrait se porter devant les tribunaux pour déterminer laquelle, entre la loi québécoise et la loi fédérale, aura préséance sur le territoire du Québec. À moins que le gouvernement Trudeau accepte des amendements à son projet de loi, ce qu'il a rejeté jusqu'ici.

« C'est tellement viscéral chez les libéraux de vouloir se chicaner constitutionnellement. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable. On va vivre une querelle constitutionnelle entre Québec et Ottawa, deux gouvernements libéraux, sur le point extrêmement important de savoir combien de plants de pot on peut faire pousser dans les chaumières du Québec. Quand on va parler de cela, les gens vont dire qu'il est temps que l'on revienne au sérieux », a affirmé M. Gauthier,

« On est en plein emploi, en pleine prospérité économique, vos actions à la Bourse montent, mais le déficit est de 26 milliards, selon le directeur parlementaire du budget, en pleine période de prospérité. C'est de l'inconscience. Imaginez quand ça va se mettre à mal aller ! Ça va être 75 milliards, le déficit ! Quand on va parler de cela, on va pas mal moins aimer M. Trudeau ! », a ajouté M. Gauthier.

MICHEL GAUTHIER NE SERA PAS CANDIDAT

Il a soutenu que ces arguments vont faire pencher la balance en faveur du Parti conservateur à l'élection partielle qui doit avoir lieu dans Chicoutimi-Le Fjord et qui pourrait être déclenchée dès aujourd'hui par le premier ministre Trudeau. Si tel devait être le cas, l'élection partielle aurait lieu le 18 juin, et Michel Gauthier entend donner un coup de main au candidat conservateur Richard Martel.

M. Gauthier ne sera pas candidat aux prochaines élections, mais il compte faire campagne activement pour donner un coup de pouce aux candidats conservateurs.

« Je suis encore capable de faire un discours. Et j'ai beaucoup d'amis au Saguenay - Lac-Saint-Jean. Je suis convaincu que ce comté est prenable. Attendez qu'on ait fait le tour, vous allez voir qu'on jasera le lendemain de l'élection. Je suis convaincu qu'on va gagner Chicoutimi », a-t-il dit.

Souveraineté: les Québécois ont passé à autre chose

Devant les journalistes, Michel Gauthier a affirmé avoir fait un trait sur l'option souverainiste parce que la population québécoise a passé aussi à autre chose. « Lorsque la population n'est pas derrière un projet comme cela, il faut un jour se tourner. On n'a pas le droit de se dire non trois fois, autant au plan international qu'à l'interne. J'ai donc réalisé que même la tenue d'un référendum était devenue un argument politique pour battre le Parti québécois. Alors, tu ne peux pas marcher contre nature tout le temps. Je suis branché sur les citoyens. Je l'ai été pendant sept mandats comme député et j'ai la prétention de l'être encore même si j'étais retiré dans mes terres. Alors, je me suis dit qu'il faut que cela cesse. Et j'ai décidé de travailler positivement à doter le Québec d'un gouvernement qui répond à nos objectifs », a-t-il affirmé. M. Gauthier a aussi révélé avoir suggéré aux dirigeants du Bloc québécois, dont l'ex-chef Gilles Duceppe, après la campagne de 2006, que le parti n'avait plus sa place à Ottawa et qu'il était temps de plier bagage. Mais cette suggestion a été fort mal reçue par ses collègues. M. Gauthier a quitté la politique fédérale en 2007.

Les Québécois ne seront pas dupes, dit le NPD

Présente au début du conseil national, la députée néo-démocrate de Saint-Hyacinthe - Bagot, Brigitte Sansoucy, a soutenu que les Québécois ne seront pas dupes. Selon elle, les conservateurs, malgré leur opération charme, ont toujours les mêmes politiques. « Je pense qu'il ne suffit pas de sourire et d'aller à Tout le monde en parle pour que, tout à coup, le Parti conservateur se transforme. Ce que je vois en Chambre tous les jours, c'est le même Parti conservateur qu'on a vu pendant les 10 ans de Stephen Harper, les mêmes positions. Encore cette semaine, c'était flagrant avec la déclaration d'un député comme quoi les femmes n'ont pas le droit de choisir et le chef ne le rabroue pas. Je le vois en environnement. [...] Les Québécois et les Québécoises vont bien comprendre l'année prochaine que choisir entre les libéraux et les conservateurs, c'est choisir entre le pire et le moins pire », a-t-elle dit.