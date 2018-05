Nouvelle structure de La Presse: ouverture prudente de Mélanie Joly

(Ottawa) La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly accueille avec une ouverture prudente la décision de Power Corporation de se départir de La Presse et de modifier la structure du quotidien fondé en 1884 pour en faire un organisme à but non lucratif (OBNL).

À l'issue d'une réunion du cabinet du premier ministre Justin Trudeau, Mme Joly a tenu à rappeler que le gouvernement libéral entend procéder à des changements qui permettront aux médias de recevoir des dons philanthropiques.

Elle a aussi soutenu avoir discuté de ce «nouveau modèle» avec des représentants de l'industrie des médias au cours des derniers mois.

«On est en communication avec La Presse depuis plusieurs mois. Il va de soi qu'il y a une décision qui a été prise par La Presse et on la respecte. Nous l'avons dit, dans le budget de 2018, on est prêt à explorer de nouveaux modèles pour permettre les dons philanthropiques aux médias. Donc, on va continuer de travailler avec La Presse et avec les autres médias, pour s'assurer de voir comment on peut mettre en oeuvre ces nouveaux modèles», a indiqué la ministre du Patrimoine.

Mme Joly a précisé qu'un comité a été mis sur pied afin d'étudier les mesures qui doivent être adoptées par Ottawa afin de permettre les dons privés aux entreprises de presse. «On veut s'assurer de soutenir le journalisme local, mais on veut aussi respecter l'indépendance de la presse. Donc, dans ces circonstances, on va travailler avec les différents médias pour développer cette approche et aussi je vous rappelle que dans le budget de 2018 on avait prévu 50 millions de dollars pour aussi soutenir le journalisme local», a-t-elle commenté.

«Nous allons continuer de travailler avec La Presse et les autres médias qui veulent faire cette transformation-là pour s'assurer d'avoir un journalisme fort au pays et aussi maintenir les emplois. On est content aussi que Power Corporation ait décidé d'investir 50 millions de dollars, mais également de maintenir les fonds de pension sous sa gouverne», a-t-elle ajouté.

Dans le dernier budget, le ministre des Finances Bill Morneau a confirmé que le gouvernement fédéral entend étudier «de nouveaux modèles qui autoriseront les dons privés et le soutien philanthropique pour des nouvelles locales et un journalisme fiable, professionnel et à but non lucratif».