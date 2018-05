Le député conservateur Gord Brown est mort à 57 ans

Le caucus conservateur vient tout juste d'apprendre la triste nouvelle pendant sa rencontre hebdomadaire au Parlement d'Ottawa, mercredi matin à Ottawa.

La mine basse, des collègues ont commencé à lui rendre hommage, parlant d'un homme « exceptionnel » parti « trop vite ».

Son collègue Alain Rayes lui a rendu hommage sur le réseau Twitter. « Terrible nouvelle cet avant-midi sur la colline, a-t-il écrit. Ébranlé et attristé d'apprendre le départ soudain de mon collègue Gord Brown. J'offre mes pensées et mes plus sincères condoléances à la famille de Gord, à ses proches et à tous les membres de notre caucus. »

M. Brown était père de deux enfants, dont un en bas âge. Grand sportif -il a déjà été champion de kayak-, il aurait joué au hockey ce matin même, peu avant son décès subi.

M. Gordon Brown était député de la circonscription de Leeds-Grenville-Thousand Islands en Ontario.

Plus de détails à venir.