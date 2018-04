Égalité des sexes: l'organisation One de Bono se moque de Trudeau

Mike Blanchfield

La Presse Canadienne

Ottawa

Justin Trudeau est ridiculisé dans une nouvelle vidéo enregistrée par l'organisation de lutte à la pauvreté One Campaign menée par son ami et chanteur du groupe U2 Bono. L'organisation reproche au premier ministre l'absence d'un plan concret pour défendre la cause féministe lors du prochain sommet du G7.