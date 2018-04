Élan de solidarité pour Toronto à la Chambre des communes

«On doit déterminer tous les faits (...), l'histoire de l'homme (...). Qui est cet homme? A-t-il des problèmes de santé mentale? On doit arriver à des conclusions. Et après, on pourra avoir une bonne discussion (...) pour trouver (des stratégies) pour améliorer la sécurité publique», a commenté, de son côté, le chef conservateur Andrew Scheer avant d'entrer aux Communes, en début d'après-midi.

Et alors qu'Alek Minassian s'apprêtait à comparaître à Toronto pour répondre à dix accusations de meurtre au premier degré et 13 accusations de tentative de meurtre, les politiciens à Ottawa ne pouvaient pas supposer ses motifs.

Tôt le matin, le premier ministre Justin Trudeau avait convoqué la presse au foyer de la Chambre pour exprimer sa tristesse et rassurer les citoyens. «Attaque insensée», «tragédie horrible», l'événement qui a fait 10 morts et 14 blessés ne doit pas pousser les Canadiens à vivre dans la peur, a déclaré le premier ministre.

Pas une question de sécurité nationale

M. Trudeau a réaffirmé, mardi matin, que l'affaire n'ayant aucun lien avec la sécurité nationale, le niveau d'alerte au pays ne change pas. Les plans de sécurité pour le sommet du G7, à Charlevoix en juin, non plus.

Mais il veut tout de même se pencher sur la sécurité publique vu les «circonstances changeantes de notre monde». «Nous ne devons pas commencer à vivre dans la peur, dans l'incertitude à tous les jours quand on se promène dans nos villes et quand on vit nos vies», a-t-il conseillé, vantant la nécessité de «rester un pays ouvert et libre et à l'aise dans nos valeurs».

Des applaudissements pour les premiers répondants

Comme la veille dans sa déclaration écrite, le premier ministre a offert mardi matin, de vive voix, ses sincères condoléances aux victimes et à leurs proches. Il a salué les premiers répondants de «calibre extraordinaire», dont les efforts ont certainement contribué à sauver des vies.

En fin de journée, son ministre de la Sécurité publique s'est joint aux applaudissements, depuis Toronto.

«Les policiers et les premiers répondants ont pris en charge cette situation extrêmement difficile avec un professionnalisme remarquable et avec courage. Et ils méritent nos remerciements», a dit le ministre Ralph Goodale avant de faire rapport sur la réunion ministérielle du G7 à laquelle il participait.

À Ottawa, plusieurs élus sont revenus sur le comportement du policier qui a arrêté Alek Minassian sans un coup de feu.

«Il a démontré un professionnalisme extraordinaire (...). Il a été courageux (...). J'étais très fier de cet officier, mais je n'étais pas surpris», a noté le secrétaire parlementaire Bill Blair, lui qui a dirigé les services de police de Toronto.

«Le courage du constable Ken Lam mérite d'être spécialement souligné. Sa retenue et son calme face au chaos est un exemple de professionnalisme et de courage», a déclaré le leader parlementaire néo-démocrate Guy Caron en Chambre.