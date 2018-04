Toronto: le niveau d'alerte terroriste inchangé, confirme Ralph Goodale

Le ministre fédéral de la Sécurité publique dit ne disposer d'aucune information «à ce moment-ci» qui l'amènerait à hausser le niveau de menace terroriste après l'attaque à la camionnette survenue lundi à Toronto, qui a fait 10 morts et 15 blessés.

Associated PressOttawa

Ralph Goodale, qui était présent à Toronto pour la conférence de presse des autorités, en soirée, a réitéré ce qu'il avait dit plus tôt au terme de sa réunion avec ses homologues du G7.

«Les événements qui sont survenus dans la rue derrière nous sont horribles, mais ils ne semblent pas être liés de quelconque façon à la sécurité nationale, selon les informations disponibles à ce moment-ci», a-t-il déclaré.

Ralph Goodale et sa collègue des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, se trouvaient à Toronto pour une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères et de la Sécurité publique des pays du G7 lorsque l'attaque est survenue.

Le niveau de menace terroriste est actuellement modéré, ce qui signifie qu'un attentat terroriste violent pourrait survenir.

Il demeure inchangé depuis octobre 2014, lorsqu'un tireur avait abattu un soldat devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, avant de faire irruption dans le parlement, où il a été tué par les forces de l'ordre.

Un représentant du gouvernement canadien a confié à l'Associated Press que les autorités n'avaient pas délégué la responsabilité de l'enquête à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ce qui pourrait signifier que les enquêteurs croient que la piste du terrorisme serait peu probable. Ce responsable a accepté de dévoiler cette information à la condition de ne pas être nommé.

Trudeau, Couillard et Plante réagissent

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que son gouvernement suivait «de près» l'évolution de la situation à Toronto. «Évidemment, nous venons d'apprendre au sujet de cette situation à Toronto. Nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui ont été affectés. Nous allons évidemment en apprendre davantage et aurons plus à dire au cours des prochaines heures.»

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a indiqué sur Twitter s'être entretenu avec la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne. «Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Exprimons notre solidarité envers Toronto», a écrit M. Couillard.

Son de cloche similaire du côté du chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée. «Je suis de tout coeur avec les gens de Toronto. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches», a écrit le chef péquiste sur Twitter.

La tragédie de Toronto a eu des échos jusqu'à l'hôtel de ville de Montréal où les élus sont réunis en conseil municipal. La présidente, Cathy Wong, a suspendu les échanges pour informer ses collègues qu'une camionnette avait embouti des piétons à Toronto.

Sur les réseaux sociaux, la mairesse Valérie Plante a offert son soutien aux Torontois. «Nous sommes de tout coeur et en toute solidarité avec les citoyens de Toronto», a-t-elle écrit.

- Avec Hugo Pilon-Larose, Pierre-André Normandin, La Presse