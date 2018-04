Trudeau parlera libre-échange et climat avec Theresa May

Le véritable travail viendra lorsque le premier ministre prendra place avec son homologue britannique, Theresa May, pour partager ses notes avec Mme May sur une foule de sujets, allant de la Syrie à la Russie, en passant par le Brexit et le Commonwealth.

M. Trudeau est arrivé à Londres, mardi soir, à la suite d'une visite de deux jours en France au cours de laquelle il a semblé consolider une alliance politique solide avec le président français Emmanuel Macron sur un ordre du jour progressiste sur la scène mondiale.

Le Royaume-Uni est l'un des plus importants alliés du Canada, et M. Trudeau a été inébranlable dans ses appuis aux critiques par Mme May de la Russie à la suite de l'empoisonnement d'un ancien espion russe le mois dernier et aux frappes de la semaine dernière en Syrie par les forces du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis.

Néanmoins, M. Trudeau n'est pas sur la même longueur d'onde que Mme May comme il peut l'être avec M. Macron, ce qui laisse croire que le ton des discussions pourrait être très différent.

L'attention sera portée à établir les fondations d'un accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni après la sortie britannique de l'Union européenne, de même que sur des efforts communs contre les agressions russes et pour la défense de la démocratie en Europe.

M. Trudeau cherchera aussi à rallier Mme May aux priorités du Canada en vue du G7, qui incluent d'accentuer le combat contre les changements climatiques et un ordre du jour de commerce progressiste et d'égalité des sexes.

S'il obtient gain de cause, M. Trudeau aura deux alliés clés - Mme May et M. Macron - au moment où le président américain Donald Trump retire son pays de l'Accord de Paris sur le climat et lance des attaques sans précédent contre le libre-échange.