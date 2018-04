Justin Trudeau s'adresse aux députés français

Il s'agissait d'un premier discours dans cette enceinte pour un premier ministre du Canada en exercice.

La montée du nationalisme, du populisme et de la xénophobie, qui sont devenus des sources majeures d'inquiétudes en France et dans d'autres régions de l'Europe ces dernières années, a été mentionnée par M. Trudeau.

«Le Canada a choisi de contrer le cynisme en faisant preuve d'audace et d'ambition», a-t-il noté.

«Alors que de nombreux pays se définissent en s'opposant, le Canada, lui, s'affirme. Nous nous déclarons ainsi pour le commerce progressiste, pour la diversité, pour l'immigration, pour la protection de l'environnement, pour l'égalité des sexes, pour la règle de droit, pour la démocratie, pour l'égalité, pour la liberté.»

Il a également applaudi les efforts de la France pour atteindre la parité au gouvernement, un commentaire qui lui a valu une ovation debout de la part des femmes - ainsi que d'une poignée d'hommes - présentes à l'assemblée.

M. Trudeau a parlé d'environnement, rappelant que la veille, le Canada et la France avaient renouvelé leur engagement dans le combat contre les changements climatiques, espérant maintenir l'élan sur la scène mondiale après que le président américain Donald Trump eut annoncé le retrait de son pays de l'Accord de Paris sur le climat.

Le premier ministre canadien a par ailleurs parlé de commerce et de libre-échange, soulignant le moment où le Canada et l'Union européenne ont conclu l'Accord économique et commercial global.

«Ce jour-là, nous avons décidé de ne pas opposer le commerce au progrès social et environnemental. Ensemble, nous avons choisi une approche progressiste pour nos échanges. Ensemble, nous avons élevé nos voix pour un commerce qui profite au plus grand nombre. Pour un accord qui crée de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Pour une entente qui protège l'environnement et réaffirme notre engagement à l'Accord de Paris. Pour un partenariat qui est à l'image de nos valeurs et à la hauteur de nos ambitions», a-t-il lancé.

Plus tard mardi, le premier ministre se rendra à Londres pour rencontrer son homologue britannique Theresa May et la reine Élisabeth.