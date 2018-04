Le Bloc québécois pense déjà à l'élection de 2019 malgré la crise

Sa chef Martine Ouellet doit présenter vendredi la proposition principale du parti en compagnie des députés Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill. Une conférence de presse organisée alors que Mme Ouellet se trouve de plus en plus isolée.

Le document d'une soixantaine de pages étoffe ce qui deviendra le programme électoral du Bloc québécois en 2019 s'il est approuvé par les membres.

Il détaille « de quoi sera faite la République du Québec et quelles seront les mesures de transition » pour l'indépendance, écrit Mme Ouellet en avant-propos.

Le document contient notamment une constitution détaillée qui servirait de guide après un référendum où le oui l'emporterait. Les neuf autres chapitres portent sur l'indépendance ; l'identité et la langue ; le territoire ; l'environnement, l'énergie et le climat ; le développement économique intelligent ; les politiques sociales ; la culture et les communications ; la justice et la démocratie ; et, finalement, la place du Québec sur la scène internationale.

Le dévoilement de ce programme politique survient quelques jours après l'envoi à plusieurs médias d'un document qui propose de profiter de la crise qui secoue le parti pour carrément « refonder » le parti. Le document a été préparé par la présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois et ex-attachée de presse de Martine Ouellet, Camille Goyette-Gingras. Le nom de la vice-présidente du parti Kédina Fleury-Samson apparaît dans les métadonnées du document.