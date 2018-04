Trudeau prêt à payer pour le grabuge lié au G7

La table est mise pour le G7 dans Charlevoix alors que le premier ministre Justin Trudeau a tendu l'oreille aux gens d'affaires tout en se faisant rassurant envers les manifestants et les autorités municipales.

De passage au Château Frontenac jeudi pour ouvrir le sommet préparatoire B7, Justin Trudeau a soutenu que si la Ville de Québec et la région de Charlevoix subissent du grabuge durant le G7 les 8 et 9 juin, le gouvernement fédéral prendra ses responsabilités et épongera les factures.

