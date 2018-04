L'OTAN se dit assez satisfaite des promesses du Canada

Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) s'est confié à La Presse canadienne mercredi après avoir rencontré des députés, des experts et des représentants de l'industrie militaire, sur la colline du Parlement à Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau a aussi rencontré plus tard M. Stoltenberg, et les deux hommes devaient tenir par la suite une conférence de presse commune.

Lors de leur entretien, il sera certainement question de la Russie, qui a procédé mercredi à plusieurs essais de tirs de missiles en mer Baltique, ce qui a forcé la Lettonie à fermer une partie de son espace aérien.

Le Canada a déployé 450 militaires en Lettonie et y dirige le contingent de l'OTAN qui comprend des soldats d'une demi-douzaine de pays.

M. Stoltenberg estime que ces essais russes ne font peser aucune menace directe sur les Canadiens ou leurs alliés, mais illustrent l'importance d'une présence forte de l'OTAN en Lettonie - et de manière plus générale en Europe de l'Est.