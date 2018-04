Légalisation du cannabis: trois sénateurs canadiens rencontrent Jeff Sessions

Les sénateurs conservateurs Claude Carignan et Pierre-Hugues Boisvenu, du Québec, et la sénatrice Denise Batters, de la Saskatchewan, sont dans la capitale américaine depuis lundi afin de rencontrer des conseillers de haut niveau de l'administration Trump pour mieux comprendre les intentions du gouvernement américain une fois que la consommation de la marijuana à des fins récréatives sera légalisée au Canada. Le projet de loi C-45 visant à légaliser la marijuana est présentement à l'étude au Sénat.

« Nous avons posé de nombreuses questions aux différents ministres du gouvernement Trudeau sur les conséquences de cette mesure sur les Canadiens qui consomment du cannabis et qui veulent se rendre aux États-Unis. Nous n'avons pas obtenu des réponses claires. Nous avons donc décidé d'aller chercher les réponses à nos questions à Washington », a indiqué à La Presse le sénateur Carignan, avant de rencontrer Jeff Sessions avec ses deux autres collègues.

« L'enjeu des frontières est très important et nous ne devons ni ne pouvons en faire fi. (...) Notre rôle, comme législateurs, est de mesurer tous les impacts du projet de loi C-45, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en rencontrant les hauts dirigeants du département de la Sécurité intérieure des États-Unis », a ajouté M. Carignan.

Outre Jeff Sessions, les sénateurs conservateurs doivent rencontrer durant leur séjour des hauts fonctionnaires du Bureau de la stratégie, des politiques et des plans du Département de la Sécurité intérieure (DHS) et ainsi que des fonctionnaires du Bureau des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Ils doivent aussi rencontrer les représentants du Groupe SAM (Smart Approaches to Marijuana).

Durant les rencontres, les sénateurs comptent aborder les questions liées à la sécurité aux frontières, au marché illicite, les risques encourus pour les voyageurs ayant une petite quantité de cannabis sur eux, le commerce transfrontalier, incluant le commerce du cannabis par la poste, les problématiques liées aux camionneurs et la sécurité dans les transporteurs publics.

Selon la sénatrice Denise Batters, il est évident que la légalisation de la marijuana au Canada pourrait avoir de profondes répercussions sur les relations avec les États-Unis. « Nous sommes ici pour approfondir et discuter de quelques-unes des conséquences internationales avec notre plus important partenaire commercial », a-t-elle fait savoir.