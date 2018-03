La boisson FCKD UP est toujours disponible dans certains dépanneurs du Québec deux semaines après que le groupe Geloso eut annoncé qu'il cessait sa production et la retirait des tablettes.

Une preuve que la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, devrait suspendre la vente de ce type de boissons sucrées, énergisantes et alcoolisées, toutes marques confondues, jusqu'à l'entrée en vigueur de son nouveau règlement pour les encadrer, selon le député Luc Thériault, qui est revenu à la charge mardi.

Le Groupe parlementaire québécois, dont il fait maintenant partie, avait demandé une telle suspension la veille sans succès.

M. Thériault a fait valoir que la ministre peut prendre un arrêté d'urgence en vertu de la Loi sur les aliments et drogues si elle «estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.»

La ministre Petitpas Taylor a confirmé lundi que Santé Canada réduira la teneur en alcool et le format de ces boissons qui peuvent contenir l'équivalent de quatre verres de vin. Une consultation de 45 jours a été lancée pour modifier le Règlement sur les aliments et drogues.

La réaction de Santé Canada survient un peu plus de deux semaines après la mort tragique d'Athena Gervais, 14 ans, à Laval. Son corps avait été retrouvé dans un ruisseau derrière son école secondaire quelques jours après sa disparition. Selon des témoignages, elle aurait consommé des canettes de FCKD UP. Cette boisson dans un format de 568 ml contient 11,9% d'alcool et se vendait moins de 4$.