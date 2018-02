Bloc québécois: sept des 10 députés démissionnent

Le doyen du Bloc québécois, Louis Plamondon, qui a lu la déclaration dans le foyer de la Chambre des communes, n'a pu retenir ses larmes en annonçant l'éclatement du Bloc québécois, entouré des élus qui partent avec lui.

Son collègue Luc Thériault lui a posé la main sur l'épaule pour le réconforter avant de prendre la parole à son tour. « Aujourd'hui, on était devant deux choix : soit Mme Ouellet quittait ou soit nous partions, a dit Luc Thériault. Les Québécois méritent qu'on se tienne debout et qu'on fasse notre job pour eux. On ne pouvait plus continuer à se promener d'une crise à l'autre. »

« On a tout essayé depuis un an, a-t-il poursuivi. C'est le coeur meurtri qu'on part aujourd'hui. »

Les sept députés démissionnaires ont dit vouloir former un « front fort » pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Ils ont accusé Martine Ouellet d'être dans un « déni total ».

De retour au micro, le député Plamondon a soutenu qu'il « quitte la chef », mais qu'il « ne quitte pas le Bloc québécois ». « J'ai eu plusieurs crises au Bloc québécois. C'est sans doute la plus profonde », a soufflé celui qui a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1984.

Martine Ouellet reste

Martine Ouellet a déclaré en conférence de presse qu'elle entendait rester en poste, et que la porte allait rester « grande ouverte » pour les sept députés démissionnaires.

Elle soutient que les discussions n'ont rien donné avec les députés mécontents. « On a même offert la possibilité d'aller en médiation. Des fois, aller vers l'aide extérieure, ça peut donner un coup de main. »

« Pas capable de travailler ensemble »

Gabriel Ste-Marie, qui avait démissionné de son poste de leader parlementaire du Bloc dimanche soir, a été catégorique pendant la conférence de presse. Il était devenu impossible de travailler avec sa chef.

« On n'est pas capable de travailler ensemble : il n'y a pas d'écoute. C'est toujours la soumission. »

Il estime que « le Québec n'a jamais été aussi faible à Ottawa qu'aujourd'hui ».

Dans un communiqué, les sept députés démissionnaires écrivent: « La crise qui secoue le Bloc québécois est néfaste tant pour le parti lui-même que pour le mouvement souverainiste. L'image que les indépendantistes sont chicaniers, préoccupés davantage par la promotion d'une option que par les intérêts du Québec eux-mêmes, ne sert que les tenants du fédéralisme. »

Les dissidents -qui formaient 70 % du caucus bloquiste- jugent que le Québec n'a rien à gagner à assister aux disputes incessantes du Bloc.

« Pire, pendant que nous sommes occupés à nous disputer dans l'espace public, nous ne défendons pas adéquatement les intérêts des Québécoises et des Québécois, nous ne jouons pas le rôle pour lequel la population nous a élus, peut-on lire dans le communiqué. Le Québec n'a rien à gagner des disputes du Bloc québécois. Les divergences que nous avons avec notre chef sont malheureusement trop grandes pour qu'une paix durable soit envisageable. »

Ils rappellent aussi les bons coups réalisés par le Bloc depuis 28 ans à Ottawa, de Lucien Bouchard à Gilles Duceppe.

Aux dernières nouvelles, trois députés -- Marilène Gill, Xavier Barsalou-Duval et Mario Beaulieu-- continuaient de soutenir Martine Ouellet.

Outre l'attitude intransigeante de Mme Ouellet, les députés démissionnaires lui reprochaient sa vision dogmatique de la défense de la souveraineté.

Ceux-ci souhaitaient plutôt défendre divers dossiers du Québec à Ottawa, dans le but de convaincre les Québécois du bien-fondé de la souveraineté.

Les députés démissionnaires vont siéger comme indépendants.

- Avec La Presse canadienne