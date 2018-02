Budget fédéral: applaudi par les uns, critiqué par les autres

«Le syndicat déplore par contre le refus du gouvernement fédéral de mettre en oeuvre l'équité fiscale, et ce, malgré les appels répétés de nombreux experts et organisations de la société civile qui demandent au gouvernement fédéral de lutter énergiquement contre les paradis fiscaux, d'éliminer les échappatoires pour les PDG qui utilisent leurs options d'achat d'actions et d'exiger que les multinationales numériques comme Uber et Facebook perçoivent et versent les taxes de vente comme n'importe quelle autre entreprise.»