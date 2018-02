Justin Trudeau entame sa mission d'une semaine en Inde

Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé avec sa famille en fin de journée samedi, à New Delhi, pour une mission d'une semaine en Inde.

La famille du premier ministre, incluant son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leurs enfants Xavier, 10 ans, Ella-Grace, 9 ans et Hadrien, 3 ans, a procédé aux salutations traditionnelles indiennes à sa sortie de l'avion, au grand plaisir des dignitaires et journalistes locaux présents pour l'accueillir.

Les Trudeau ont été reçus par Nadir Patel, Haut-commissaire du Canada en Inde, son épouse Jennifer Graham et leur fille de deux ans Nylah.

Après un long voyage et une cérémonie d'accueil à l'aéroport de la capitale, M. Trudeau devait s'accorder une journée de repos.

Dimanche, le premier ministre et son épouse Sophie Grégoire se rendront à Agra, où ils visiteront le Taj Mahal, le célèbre mausolée de marbre blanc.

Le couple retournera par la suite à New Delhi, où M. Trudeau participera à une table ronde avec des dirigeants de la société civile indienne.

Dans ce périple, le premier ministre est notamment accompagné de quatre de ses ministres qui sont d'origine indienne.

Des enjeux de commerce, d'éducation, de droits des femmes et de droits de la personne sont au programme.

Justin Trudeau doit rencontrer vendredi prochain le président indien Ram Nath Kovind et le premier ministre Narendra Modi, au palais présidentiel de Delhi.