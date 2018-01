Harcèlement au travail : le dépôt d'un projet de loi sera accéléré

(Ottawa) Dans un rare geste d'unanimité, les députés de la Chambre des communes ont décidé d'accélérer l'adoption d'un projet de loi visant à contrer le harcèlement et la violence sexuels en milieu de travail au moment même où les allégations d'inconduite sexuelle se multiplient et secouent la classe politique canadienne.

À la demande de la nouvelle leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique (NPD), Ruth Ellen Brosseau, les députés ont adopté en deuxième lecture le projet de loi C-65 modifiant le Code du travail canadien lundi pour le soumettre à un comité parlementaire pour étude.

Une fois en vigueur, ce projet de loi permettra de mieux contrer le fléau que représente le harcèlement sexuel dans des milieux de travail tels que la colline parlementaire, selon la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hajdu.

«Nous devons absolument faire tout ce que l'on peut pour changer la culture ici sur la colline parlementaire», a affirmé la députée Ruth Ellen Brosseau en plaidant pour l'adoption rapide du projet de loi.

Les allégations se multiplient

Cette décision est survenue alors que les allégations d'inconduite sexuelle se multiplient dans les sphères du pouvoir, à Ottawa et ailleurs au pays, depuis une semaine, forçant au moins quatre hommes à quitter leurs fonctions. Ces allégations - et la réponse des autorités pour y mettre fin - ont dominé la première journée des travaux de la Chambre des communes après un congé de six semaines.