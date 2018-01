L'armée canadienne dit non au pot

L'incidence qu'aura la légalisation du cannabis sur les militaires tenaille depuis plusieurs mois déjà le ministre de la Défense Harjit Sajjan - lui-même un ancien militaire - et les hauts gradés, conscients de l'importance de l'image et de la réputation des Forces armées canadiennes au pays et auprès des alliés du Canada sur la scène internationale, selon des informations obtenues par La Presse.

Si, dans l'entourage du ministre Sajjan, on insiste pour dire que la réflexion se poursuit sur cette délicate question, on affirme du même souffle que la nature du travail d'un soldat, qui peut être déployé à tout moment dans une région du pays touchée par une catastrophe naturelle ou qui peut être affecté rapidement à une mission militaire à l'étranger, milite pour une interdiction totale de la consommation de cannabis.

La consommation de certaines drogues et autres substances comme le cannabis ou la cocaïne est d'ailleurs formellement interdite à l'article 153 a (ii) de la Loi sur la défense nationale. Tout soldat qui enfreint cet article de la loi est jugé par la cour martiale et peut être condamné à une peine de prison. Les effectifs des Forces armées canadiennes - on compte quelque 68 000 membres de la Force régulière et 27 000 membres de la Force de réserve - sont d'ailleurs soumis à des tests aléatoires de dépistage de drogues. Les étudiants inscrits au Collège militaire royal de Kingston sont aussi soumis à de tels tests.

«Il faut comprendre que les militaires sont des professionnels, et ils ont accès à des munitions de toutes sortes. [...] Il va y avoir des directives très, très claires là-dessus. [...] Peu importe où ils se trouvent, ceux qui portent l'uniforme sont soumis à un code de conduite très précis. Très certainement, on va fortement décourager la consommation du cannabis, notamment pour des raisons médicales», a indiqué une source au ministère de la Défense.

«Un militaire qui est efficace est un militaire qui est aussi en forme et qui n'a aucune dépendance. Le danger, c'est qu'on entre dans une dépendance ici.»

Même si elle est légale au pays, la consommation d'alcool est aussi interdite dans les bases militaires, sauf dans de rares exceptions. «Aucun officier ou militaire du rang ne doit apporter, posséder ou consommer de boisson alcoolique dans une base, une unité ou un élément, ni dans aucun bâtiment ou zone occupée par les Forces canadiennes, sauf 1) dans une organisation s'occupant de biens non publics à l'égard de laquelle a été accordée une autorisation d'ordre général de posséder ou consommer des boissons alcooliques à des heures déterminées ; 2) en un autre endroit et à des heures qu'approuve l'officier commandant», peut-on lire au chapitre 19.04 des ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces armées canadiennes.

«Valeurs canadiennes»

Dans une note d'information remise au ministre Sajjan au printemps 2017, on évoquait tout le dilemme que la légalisation du cannabis représentait pour les hauts gradés. «Les Forces armées canadiennes s'efforcent d'être le reflet de la culture et des valeurs canadiennes. À ce stade, nous en sommes aux étapes préliminaires de l'analyse de l'incidence que la légalisation du cannabis pourrait avoir sur les règlements qui régissent les Forces armées canadiennes», peut-on lire dans cette note obtenue par La Presse en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

«Nous continuerons de collaborer avec nos collègues de Santé Canada qui font avancer cet important engagement du gouvernement. Entre-temps, les Forces armées canadiennes sont déterminées à maintenir un milieu de travail sans drogues et à fournir l'information et les outils nécessaires pour réduire ou éliminer chez les militaires les comportements à risque liés aux drogues», ajoute-t-on dans cette note.

Interrogé par La Presse sur les intentions du Ministère, le bureau du ministre Sajjan s'est borné à envoyer par courriel mardi soir les mêmes informations contenues dans la note d'information rédigée il y a près de 12 mois.

Dans une récente entrevue accordée au réseau CBC, le lieutenant-colonel Chuck Lamarre a exprimé ouvertement l'inquiétude des hauts gradés.

«Nous nous interrogeons à savoir comment les gens vont pouvoir faire leur travail. [...] Nous devons être en mesure de garantir la capacité des Forces armées canadiennes à envoyer des hommes et des femmes - à tout moment - dans des environnements très, très dangereux et exigeants.»

Pour le député conservateur de la région de Québec Pierre Paul-Hus, qui a servi comme réserviste pendant 22 ans, le ministère de la Défense n'a d'autre choix que d'interdire la consommation de cannabis, même après sa légalisation, pour maintenir l'efficacité des Forces armées.

«Cela serait justifié parce qu'on manipule des armes dans les Forces armées. C'est comme dans la police. J'ai été commandant d'un régiment durant ma carrière de réserviste. Le pot, ça peut provoquer des effets psychotiques dangereux. Le médecin-chef des Forces canadiennes a comparu devant un comité au printemps dernier. Il avait clairement fait savoir que cela pourrait être un problème», a dit M. Paul-Hus.

