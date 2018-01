Trudeau ira aux États-Unis afin de défendre l'ALENA

Le bureau du premier ministre a annoncé vendredi que M. Trudeau se rendra aux États-Unis du 7 au 10 février 2018. Durant cette seconde visite en sol américain en quatre mois, M. Trudeau effectuera des arrêts à Los Angeles, à San Francisco et à Chicago.

Dans la région de Los Angeles, le premier ministre prononcera un discours au Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, à Simi Valley. Ce discours sera à forte saveur économique et visera à souligner les bienfaits du libre-échange.

À San Francisco, le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprises et des entrepreneurs locaux pour examiner des opportunités de collaboration accrue entre nos pays.

Mais avant d'aller en Californie, M. Trudeau rencontrera des représentants importants à Chicago et prononcera un discours au University of Chicago Institute of Politics. Lors de ce discours, il soulignera l'importance du service public et les façons dont cela peut contribuer à créer une classe moyenne prospère ainsi que des liens politiques et commerciaux encore plus forts entre le Canada et les États-Unis.

« Les Canadiens et les Américains savent que nous en bénéficions tous lorsque nous travaillons ensemble pour faire croître la classe moyenne et créer de nouvelles d'opportunités pour les populations des deux côtés de la frontière. Je suis impatient de rencontrer à nouveau des dirigeants de gouvernements et d'entreprises aux États-Unis pour examiner de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prospère pour les populations des deux pays », a affirmé M. Trudeau dans un communiqué.

La sixième ronde des négociations visant à moderniser l'ALENA aura lieu à Montréal à compter du 23 janvier.