Davie: Trudeau confirme qu'il veut les brise-glaces

Ces propos tranchent avec ceux qu'il avait tenus quelques jours plus tôt lors d'une entrevue avec La Presse canadienne. M. Trudeau n'avait alors rien promis pour les 800 travailleurs du chantier mis à pied après le complètement du navire de ravitaillement Astérix en décembre. Il se disait alors prêt à entendre leurs doléances lors de son passage à Québec.

Le chantier situé à Lévis presse le gouvernement depuis quelques mois dans le but d'obtenir de nouveaux contrats. Il avait été écarté en 2011 de la Stratégie de construction navale élaborée par le gouvernement conservateur précédent. L'entreprise connaissait alors d'importantes difficultés financières.

Davie a soumis, il y a deux ans, un projet pour convertir quatre brise-glaces commerciaux et les louer au gouvernement canadien pour combler à court terme les besoins de la Garde côtière qui dispose d'une flotte vieillissante. Les passagers d'un traversier qui faisait le trajet entre Lévis et Québec sont demeurés coincés durant plus de quatre heures au début du mois. Le brise-glace de la Garde côtière qui devait aller leur porter secours était en panne.

Les propos du premier ministre marquent un revirement de situation. En entrevue lundi, Justin Trudeau avait esquivé les questions sur la possibilité pour le gouvernement d'accélérer des appels d'offres pour commander les nouveaux brise-glaces de Davie afin de remplacer sa flotte vieillissante. «Les choses ont évolué» depuis cette entrevue, selon une porte-parole du premier ministre.