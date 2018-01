Trudeau reçoit beaucoup plus de cadeaux que son prédecesseur

En deux ans au poste de premier ministre, Justin Trudeau s'est fait offrir près de deux fois plus de présents, gracieuseté de dignitaires étrangers surtout, que Stephen Harper en près de 10 ans de mandat.

Le premier ministre et ses ministres reçoivent régulièrement des cadeaux, notamment lors de visites internationales, lorsqu'ils reçoivent des dignitaires étrangers ou, simplement, lorsque quelqu'un, quelque part, souhaite leur offrir un présent. Cette «tradition» est plus souvent protocolaire et soulève des polémiques quant à la légitimité d'un procédé qui implique des dons, souvent élevés, entre dignitaires.

En France, par exemple, les cadeaux diplomatiques offerts et reçus par la présidence ne sont pas divulgués au public, ce qui laisse le champ libre à certains de conserver les présents. Les États-Unis, eux, sont en principe extrêmement transparents. Très peu de cadeaux peuvent être acceptés, en raison de leur valeur trop élevée.

Au Canada, tous les cadeaux offerts aux titulaires de charge publique sont recensés dans un registre. Au Québec, les députés provinciaux doivent depuis 2012 déclarer au commissaire à l'éthique tous les cadeaux reçus dont la valeur dépasse 200 $.

Deux fois plus de cadeaux en cinq fois moins de temps

Le registre public qui fait la liste de tous les cadeaux déclarés par le premier ministre Trudeau depuis 2015, année de son élection, répertorie un total de 225 «cadeaux ou autres avantages». Dans la liste, de nombreux portraits de Trudeau, plusieurs bouteilles d'alcool et divers vêtements, oeuvres d'art, breloques et bijoux, parfois à l'intention de sa femme Sophie Grégoire Trudeau ou de ses enfants.

Or, dans ce même registre, lorsque l'on examine les déclarations de l'ancien dirigeant conservateur Stephen Harper, qui a siégé presque 10 ans comme premier ministre, on ne trouve que 134 dons. Le premier ministre Trudeau en a ainsi reçu près du double en cinq fois moins de temps.

Éviter les conflits d'intérêts

La Loi sur les conflits d'intérêts exige que tous ces cadeaux ou avantages soient déclarés, s'ils sont d'une valeur de 200 $ ou plus, «à l'exclusion d'un cadeau ou autre avantage provenant d'un parent ou ami». Le seuil était auparavant de 500 $.

De plus, «il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d'accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions officielles», stipule la Loi. Ainsi, s'il est offert par une personne dont les intérêts pourraient être touchés par une décision du titulaire de charge publique, ce dernier devra refuser le cadeau.

Tout cadeau légitime de moins de 1000 $ peut être conservé

Il existe cependant une exception à l'interdiction, soit un «cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole, [...] un témoignage symbolique de reconnaissance dans le cadre d'interactions officielles autres que [la] prise de décision». Autrement dit, si un cadeau est accepté sans que cela représente un conflit d'intérêts apparent, il peut être conservé. Tout cadeau d'une valeur supérieure ou égale à 1000 $ ayant été accepté se voit toutefois confisqué.