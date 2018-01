Le Canada appelle l'Iran à faire preuve de retenue face aux manifestants

Au moins 21 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été arrêtées au cours de six journées de manifestations à travers l'Iran. Il s'agit de la plus importante contestation du régime théocratique iranien en près d'une décennie.

Un porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré à La Presse canadienne mardi que le gouvernement était «profondément troublé par la mort de manifestants».

Il a ajouté que le Canada appelait les autorités iraniennes «à maintenir et à faire respecter les droits démocratiques et les droits de la personne».

Ces commentaires sont tirés d'un communiqué de presse publié par Affaires mondiales Canada samedi, deux jours après le début du mouvement qui se poursuit depuis.

Dans ce même communiqué, le ministère déclarait que «le Canada est encouragé de voir le peuple iranien exercer son droit fondamental de manifester pacifiquement» et qu'il «continuera de soutenir les droits fondamentaux des Iraniens, y compris la liberté d'expression».

Ces manifestations mettent aussi en lumière les démarches du gouvernement libéral afin de rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran, que les conservateurs avaient rompues en 2012.

Les discussions entre les autorités canadiennes et iraniennes ont discrètement progressé, et il est prévu que Téhéran envoie une délégation à Ottawa pour la tenue d'une sixième ronde de pourparlers au cours des prochaines semaines.

Le cabinet de la ministre Chrystia Freeland n'a pas répondu aux questions visant à savoir si les manifestations pourraient nuire aux discussions avec l'Iran.

Certains observateurs plaident que les pourparlers devraient être suspendus en représailles aux agissements du gouvernement iranien, alors que d'autres experts soutiennent que les manifestations justifient la nécessité d'une présence canadienne sur place.