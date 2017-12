Scheer dénonce l'«incompétence» des libéraux

M. Scheer se dit d'ailleurs ravi que ses troupes conservatrices aient réussi à canaliser la colère des agriculteurs, des pêcheurs, des propriétaires de petites entreprises, entre autres, à la Chambre des communes, si bien que le ministre des Finances Bill Morneau a été contraint de retirer de larges pans de sa réforme fiscale.

Dans une entrevue accordée à La Presse afin de dresser le bilan de la dernière session parlementaire, le chef conservateur a promis de continuer de faire la vie dure au gouvernement Trudeau sur les questions économiques et fiscales.

«Cela n'arrive pas tous les jours qu'un gouvernement majoritaire soit obligé de retirer une grande partie d'une réforme si importante. Ce n'était pas une petite chose, ce qu'il a tenté de faire.»

«En tant que leader du Parti conservateur, je suis fier du travail que nous avons accompli dans ce dossier. Notre travail a été couronné de succès. Mais cette mauvaise réforme fiscale démontre deux choses. Sur les questions de l'économie et de la fiscalité, c'est clair que le gouvernement Trudeau est incompétent», a déclaré M. Scheer d'un ton sans appel.

Celui qui a été élu à la tête du Parti conservateur en mai dernier a tenu à rappeler que les libéraux de Justin Trudeau, en plus de présenter une réforme fiscale mal conçue, ont abandonné plusieurs promesses électorales importantes, notamment celle de limiter à 10 milliards de dollars le déficit annuel et de rétablir l'équilibre budgétaire durant la dernière année d'un premier mandat.

Les déficits frisent les 25 milliards de dollars depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, et le retour à un déficit zéro a été reporté aux calendes grecques, a-t-il rappelé.

«Tout cela est pour moi un grand signe d'incompétence. Il faut aussi rappeler que les libéraux avaient promis de faire payer plus d'impôts aux plus riches. Mais les plus riches paient moins d'impôts aujourd'hui - environ 1 milliard de dollars de moins - qu'avant leur arrivée au pouvoir, même s'ils ont augmenté le taux d'imposition pour les riches. Les libéraux n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. C'est l'inverse qui s'est produit», a-t-il dit.

«On peut donc dire facilement que tout ce que touchent les libéraux tourne au désastre», a ajouté M. Scheer, soulignant le plan du gouvernement d'acheter des avions de chasse d'occasion de l'Australie, le système de paie Phénix, les déboires de la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier, entre autres choses.