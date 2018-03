Hausse des attaques terroristes plus rudimentaires, selon un rapport fédéral

Le ministère fédéral de la Sécurité publique met en garde contre une hausse des attaques terroristes rudimentaires, mais mortelles, incluant des agressions à l'arme blanche et des voitures bélier, dans un nouveau rapport publié jeudi.

Dans son rapport public annuel sur la menace terroriste pour le Canada, le ministère rappelle que de telles attaques ont récemment été perpétrées à Edmonton, où cinq personnes ont été blessées, et à New York, où huit victimes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées.

On précise que ces gestes sont posés avec des armes faciles à obtenir, et donc difficiles à prévoir.

La propagande des groupes terroristes comme le groupe armé État islamique (EI) et Al-Qaïda qui encourage l'utilisation de ces techniques ajoute à l'ampleur du phénomène.

Selon le document, les terroristes auraient aussi l'intention de développer des compétences en cyberattaques, mais n'ont pas encore démontré leur capacité à causer de réels dommages.

Un peu plus de 190 extrémistes ayant un lien avec le Canada se trouvent à l'étranger et sont soupçonnés de prendre part à des activités terroristes, indique le rapport. En plus, le gouvernement est au fait du retour au Canada d'environ 60 autres.

Ces statistiques sont demeurées relativement stables au cours des deux dernières années, alors qu'il devient de plus en plus difficile pour les extrémistes de traverser la frontière canadienne dans un sens comme dans l'autre, soutient le gouvernement.

Un peu plus de la moitié des extrémistes à l'étranger ayant un lien avec le Canada se trouvent en Turquie, en Syrie ou en Irak. Seulement «une proportion relativement faible» de ceux revenus au Canada viennent de cette région, mais la majorité de ceux étant revenus de l'un de ces trois pays sont soupçonnés d'avoir participé à des combats, souligne le rapport.