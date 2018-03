Sondage pancanadien: le PCC monte dans les intentions de vote

Le sondage publié lundi par Le Devoir accorde 40 % des appuis aux libéraux, 34 % aux conservateurs et 13 % au Nouveau Parti démocratique (NPD).

En mai dernier, les libéraux détenaient une avance de 21 points sur les conservateurs.

Le sondage précise qu'au Québec et dans les Maritimes, les libéraux dominent largement : 50 % d'appuis dans les Maritimes et 47 % au Québec, loin devant les conservateurs et le Bloc québécois (BQ). Le NPD est quatrième au Québec.

En Ontario, le Parti libéral domine encore, mais par rapport à octobre, il a perdu 6 points alors que le Parti conservateur en a gagné 11.

Le sondage a été mené entre le 27 et le 30 novembre auprès de 1609 Canadiens.