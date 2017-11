Bilinguisme des juges: Singh désavoue la tradition néo-démocrate, puis clarifie

Le leader a lancé un pavé dans la mare mercredi en affirmant que le bilinguisme ne devrait pas ajouter un obstacle supplémentaire aux juristes autochtones qui souhaitent accéder au banc du plus haut tribunal au pays.

«Dans notre pays, on doit avoir des juges bilingues. Ce sont nos valeurs, et ce sont nos politiques. Mais si quelqu'un est de la communauté autochtone et parle une autre langue autochtone, on doit comprendre ça et on ne doit pas avoir des barrières pour lui ou elle», disait-il.

Un journaliste médusé lui a demandé si cela signifiait, par exemple, qu'un juge qui parlerait innu et français, mais pas anglais, se qualifierait comme candidat pour la Cour suprême. «Je sais, c'est une situation nouvelle, mais je pense que oui», a confirmé M. Singh.

Les propos du nouveau chef ont vraisemblablement ébranlé les colonnes du parti. Car cette position est en totale contradiction avec les projets de loi sur le bilinguisme des juges qu'ont portés nombre de députés au fil des ans, dont François Choquette et Yvon Godin.

L'ancien élu acadien, qui se trouvait à être de passage à Ottawa, mercredi, a dit croire que le nouveau capitaine du Nouveau Parti démocratique (NPD) avait simplement commis une erreur, comme l'ont aussi plaidé plusieurs députés néo-démocrates, dont Alexandre Boulerice.

«Ce n'est pas la position du NPD. Le bilinguisme, c'est les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais», et ce que Jagmeet Singh avait pu «laiss(er) entendre» pouvait avoir «porté flanc à interprétation», a offert le député de Rosemont-La Petite-Patrie.

Il a suggéré que le nouveau chef, en selle depuis octobre dernier, était peut-être allé «un petit peu trop loin» en voulant «faire preuve de sensibilité et d'ouverture», et prévenu qu'une clarification serait émise pour éclaircir la situation.

Comme de fait, quelques heures après cette mini-commotion, mercredi, le parti transmettait un communiqué de presse aux médias afin d'offrir des précisions sur la position de Jagmeet Singh sur le bilinguisme.

«Je crois fermement que les juges de la Cour suprême devraient être bilingues, donc avoir une compréhension fonctionnelle dans les deux langues officielles», dit-il, sans revenir sur sa proposition de prévoir une exemption pour les candidats autochtones.

Cette position n'est pas celle du NPD, mais il s'agit de celle de Romeo Saganash. Le député néo-démocrate d'origine crie l'avait étayée dans un entretien accordé au début du mois de novembre au quotidien Le Devoir.

Il avait soutenu que le projet de loi sur le bilinguisme de son collègue François Choquette, qui a été battu aux Communes à la fin octobre, perpétuait le «colonialisme» en définissant le bilinguisme comme la maîtrise des deux langues des peuples colonisateurs.

Le député Saganash n'avait pas entendu les propos du chef Singh lorsque La Presse canadienne l'a intercepté, mercredi après-midi, mais il a réitéré que sa position n'avait pas changé, et qu'elle avait «du sens» dans «un contexte de réconciliation».

Juge non autochtone

Le chef néo-démocrate a formulé ces propos lorsqu'il a été invité à réagir à la nomination de la juriste originaire de Montréal Sheilah L. Martin au poste de juge à la Cour suprême.

Le choix du premier ministre en décevra certains qui, dans les communautés autochtones, voulaient voir enfin un premier juge issu de leurs rangs à la CSC.

«J'ai été très content de demander à Sheila Martin hier soir d'être notre prochaine juge à la Cour suprême», a affirmé mercredi Justin Trudeau.

«C'est une personne avec énormément d'expérience à travers le pays, y compris dans le Nord, et je sais qu'elle va être excellente à la Cour suprême», a-t-il ajouté lors d'une brève mêlée de presse.

La nomination a été bien accueillie par les élus croisés dans les corridors du parlement, dont le député conservateur Alain Rayes.

«À première vue, ça semble être une personne extrêmement compétente qui maîtrise les deux langues, donc on est très contents», a-t-il offert mercredi matin.

La juge Martin a servi à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta jusqu'en juin 2016, lorsqu'elle a été nommée juge à la Cour d'appel de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

La nomination annoncée mercredi assure que le banc de neuf membres demeurera complet après la retraite de la juge en chef Beverley McLachlin, le 15 décembre.

L'an dernier, le gouvernement libéral a mis en place un nouveau processus de nomination à la Cour suprême, afin d'encourager davantage d'ouverture et de diversité.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a noté cette semaine que le gouvernement s'était tourné du côté des juges de l'ouest et du nord du Canada pour pourvoir le poste.

Beverley McLachlin quittera ses fonctions après 28 ans à la Cour suprême, dont près de 18 ans comme juge en chef.