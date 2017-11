Trudeau dévoilerait mercredi le nom du nouveau juge à la Cour suprême

L'annonce serait faite mercredi matin, et assurerait que le banc demeure à neuf membres après le départ à la retraite de la juge en chef Beverley McLachlin le 15 décembre.

Des sources internes ont affirmé que l'annonce n'inclurait pas la désignation d'un nouveau titulaire de la fonction de juge en chef.

Plusieurs voix ont appelé M. Trudeau à nommer un Autochtone pour une première fois de l'histoire du Canada à un poste de juge à la Cour suprême du Canada.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, n'a pas voulu dire, mardi, si telle serait la décision annoncée par le premier ministre, mais elle a souligné que le gouvernement avait recherché des candidatures de juges dans l'Ouest et le Nord du pays.

L'an dernier, le gouvernement libéral avait mis en place un nouveau processus de nomination à la Cour suprême pour encourager plus d'ouverture, de transparence et de diversité, en plus de l'exigence pour les juges du plus haut tribunal d'être «effectivement bilingues».