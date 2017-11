Le système de réfugiés doit répondre aux besoins les plus criants, dit Trudeau

M. Trudeau a abordé les cas de milliers d'Haïtiens ayant traversé irrégulièrement la frontière entre les États-Unis et le Canada ces derniers mois pour demander l'asile, dont relativement peu - environ dix pour cent - obtiennent un statut de réfugié.

Le premier ministre a rappelé, lors d'un événement à Charlottetown, que lorsque des gens demandent le statut de réfugié, cela signifie qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'ils ne sont pas «protégés par (leur) État d'origine».

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié s'affaire à traiter plus de 14 000 dossiers de gens ayant traversé irrégulièrement la frontière depuis février. Jusqu'à ce jour, ils en ont entendu 1572, et la proportion de demandes acceptées se situe à 60%. La majorité des demandes ont été faites par des Haïtiens.

Bien que Haïti affronte assurément des «défis économiques», il ne s'agit pas d'un «pays en faillite», a dit M. Trudeau.

Le premier ministre a ajouté qu'il y avait «des gens, dans différentes régions du monde, qui ont plus besoin d'être aidés, qui ont un besoin plus urgent, plus criant».

«Nous, on se doit de s'assurer que notre système d'immigration demeure intègre et que les Canadiens continuent à avoir confiance dans notre système d'immigration et dans notre capacité d'assurer la sécurité, oui, mais la réussite de nos communautés», a-t-il affirmé.

L'analyse des statistiques sur les entrées irrégulières à la frontière cette année, de même que les résultats des audiences de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, figurent à l'ordre du jour d'une rencontre se tenant plus tard jeudi à Ottawa entre des responsables fédéraux et provinciaux supervisant les opérations.

Cette force d'intervention fédérale-provinciale avait été établie au plus fort de l'afflux de demandeurs d'asile cet été, particulièrement au Québec.

Les chiffres ont décliné depuis ce temps - 5712 personnes avaient été appréhendées par la GRC hors des postes frontaliers en août, tandis qu'elles étaient au nombre de 1890 en octobre.

M. Trudeau a parlé des Haïtiens s'amenant au Canada en réponse à une question en français d'un homme s'étant identifié comme un réfugié soudanais. Il voulait savoir pourquoi le Canada n'en faisait pas davantage pour venir en aide aux gens fuyant la famine ou les conflits à travers le monde.

Le premier ministre a souligné la responsabilité du Canada d'«accepter des gens, mais aussi de s'assurer que les gens qui arrivent ici vont avoir les outils pour réussir».

«On ne peut pas tout simplement ouvrir la porte à tout le monde sans avoir un processus rigoureux pour assurer la sécurité et pour s'assurer que les enfants et les familles vont réussir», a-t-il fait valoir.