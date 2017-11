Plus de 300 millions pour lutter contre les gangs criminels

L'argent servira à financer divers programmes visant à réduire les crimes par arme à feu ainsi que les activités des groupes criminels.

Un sommet sera notamment organisé en mars prochain, selon le ministre Goodale. Des experts, des policiers, des élus, fonctionnaires et travailleurs communautaires seront appelés à débattre du problème.

D'après les données du gouvernement, 2465 infractions criminelles impliquant des armes à feu ont été commises au Canada en 2016. Une hausse de 30% depuis 2013.

On y apprend aussi que 76% des homicides liés aux gangs criminels impliquent des armes à feu, comparativement à 20% des meurtres non liés au crime organisé.

Le ministère fédéral de la Sécurité publique soutient par ailleurs que les groupes criminels favorisent la croissance de la crise de surdoses liées au fentanyl.

«Trop de jeunes ont été tués et trop de collectivités ont été marquées par la violence et les crimes commis à l'aide d'une arme à feu, a déploré le ministre Ralph Goodale par communiqué. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. En travaillant ensemble, nous pouvons rendre nos collectivités plus sécuritaires en renforçant l'application de la loi, la collaboration et la prévention.»