Justin Trudeau rencontre la première ministre de Nouvelle-Zélande

Les deux leaders ont discuté en marge du Sommet de l'Asie de l'Est, une région du monde où M. Trudeau essaie d'accroître le rôle du Canada, particulièrement en ce qui a trait à la sécurité et au commerce.

M. Trudeau a déclaré, avant la rencontre, qu'il souhaitait discuter avec Mme Arden de commerce, de changements climatiques et de féminisme.

Il a ajouté que chacun avait beaucoup à apprendre de l'autre concernant les dossiers autochtones, puisque chaque pays est confronté à des défis similaires à ce chapitre.

La femme de 37 ans a dit que M. Trudeau et elle ont découvert qu'ils ont plusieurs points communs - non seulement ce qui concerne les intérêts et les problèmes de leurs pays respectifs, mais aussi sur une base personnelle.

Le Parti travailliste de Mme Arden a formé le gouvernement de la Nouvelle-Zélande après le scrutin de septembre, mais elle n'a été assermentée comme première ministre qu'à la fin du mois d'octobre.