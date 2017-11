Duterte a invité Trudeau à un événement-clé sur la sécurité

Le Sommet de l'Asie orientale rassemble dix membres de l'ASEAN et huit autres pays: la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Russie et les États-Unis.

Sous les gouvernements libéraux et conservateurs, Ottawa a pris des dispositions au cours des dernières années pour s'engager plus activement avec l'ANASE.

Mais la présence canadienne est perçue comme une excellente occasion pour Justin Trudeau d'expliquer pourquoi le Canada ferait un bon membre et comment il pourrait contribuer en tant que nation du Pacifique.

L'occasion se présente au moment où le premier ministre Trudeau fait des efforts pour augmenter le rôle du Canada sur la scène internationale et démontrer qu'il peut affronter des défis complexes, au pays et à l'étranger.

Justin Trudeau sera aussi le premier dirigeant canadien à participer à un échange d'une heure au sommet de l'ANASE, au cours duquel les membres lui poseront des questions et débattront de l'envergure de la coopération du Canada dans la région.

Le billet de Justin Trudeau pour le déjeuner de mardi constitue une percée parce qu'aucun autre premier ministre canadien n'y a jamais été invité. Il est censé discuter de la Corée du Nord et des attaques sanglantes contre les musulmans rohingyas au Myanmar.

Grâce aux efforts de Rodrigo Duterte, Justin Trudeau aura l'occasion convoitée, mardi, de participer à un déjeuner de travail à Manille avant le Sommet de l'Asie orientale, sous le leadership de l'ANASE. M. Trudeau se joindra aux dirigeants de 18 pays, dont la Chine, la Russie et les États-Unis, pour discuter d'enjeux de sécurité.

Mais un employé gouvernemental de haut rang assure que le geste serviable du président philippin n'aura aucune incidence sur la décision de Justin Trudeau de confronter ou non M. Duterte au sujet des violations des droits de la personne dans son pays d'Asie du Sud-Est et qui ont choqué à travers le monde.

Jacinda Ardern et Justin Trudeau

Rencontre entre Trudeau et la PM de Nouvelle-Zélande

Lundi, Justin Trudeau a tenu une rencontre bilatérale, qui comprenait des discussions sur des questions de sécurité régionale, avec Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise récemment élue, en marge des réunions de l'ANASE.

M. Trudeau a déclaré, avant la rencontre, qu'il souhaitait discuter avec Mme Arden de commerce, de changements climatiques et de féminisme.

Il a ajouté que chacun avait beaucoup à apprendre de l'autre concernant les dossiers autochtones, puisque chaque pays est confronté à des défis similaires à ce chapitre.

La femme de 37 ans a dit que M. Trudeau et elle ont découvert qu'ils ont plusieurs points communs - non seulement ce qui concerne les intérêts et les problèmes de leurs pays respectifs, mais aussi sur une base personnelle.

Le Parti travailliste de Mme Arden a formé le gouvernement de la Nouvelle-Zélande après le scrutin de septembre, mais elle n'a été assermentée comme première ministre qu'à la fin du mois d'octobre.