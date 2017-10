Bill Morneau placera ses actifs dans une fiducie sans droit de regard

Au cours d'une conférence de presse jeudi avant la période de questions, M. Morneau a affirmé que la tempête politique qui sévit depuis que le quotidien The Globe and Mail a rapporté qu'il n'avait pas placé ses actifs dans une fiducie sans droit de regard, même s'il s'était engagé à le faire au moment de sa nomination au cabinet il y a deux ans, est une source de distraction qui pourrait miner les efforts du gouvernement à bien gérer la croissance économique.

«Je dois faire plus pour avoir la confiance de la population pour s'assurer que je n'ai pas de conflits», a dit le ministre des Finances.

M. Morneau a indiqué qu'il travaillera en étroite collaboration avec la commissaire à l'éthique et aux conflits d'intérêt Mary Dawson pour s'assurer que cette nouvelle mesure soit mise en oeuvre le plus rapidement possible.

Au cours des derniers jours, le premier ministre Justin Trudeau s'est vigoureusement porté à la défense de son ministre, affirmant que ce dernier avait suivi l'avis de la commissaire à l'éthique et aux conflits et accusant les partis de l'opposition de se livrer à des attaques personnelles sans fondement.

Mais le Parti conservateur a rappelé que le premier ministre a lui-même choisi de placer ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard afin d'éviter tout conflit d'intérêt et que M. Trudeau avait affirmé dans le passé que cela devrait la règle d'or suivie par tous les ministres de son cabinet.