G7: les chefs d'État atterriront à Bagotville

En effet, pour des raisons de sécurité, l'organisation du Sommet des sept pays les plus industrialisés qui se tiendra les 8 et 9 juin a déterminé que Bagotville était l'aéroport le plus approprié pour l'arrivée des principaux chefs d'État en raison de la présence des militaires et de sa proximité avec Charlevoix, a confirmé en exclusivité au Quotidien la directrice des communications du sommet, Alexandra Young.

