Jagmeet Singh ira faire campagne au Lac-Saint-Jean

En point de presse après avoir confirmé la nomination du député Guy Caron, l'un de ses rivaux dans la course au leadership, au poste de chef parlementaire du NPD à la Chambre des communes, M. Singh a affirmé que le Québec est au coeur de sa stratégie pour ravir le pouvoir aux libéraux de Justin Trudeau aux élections fédérales prévues en 2019.

La députée néo-démocrate de Jonquière, Karine Trudel, a exhorté M. Singh à venir faire campagne au Lac-Saint-Jean d'ici la tenue de l'élection partielle. «Oui, j'ai promis aujourd'hui à Karine (d'y aller). Elle a demandé la même question et oui c'est une de mes priorités d'être là», a dit M. Singh. Cela pourrait bien être la toute première sortie de M. Singh au Québec en tant que nouveau chef du NPD.

Au sujet de la nomination de Guy Caron, M. Singh a affirmé que le député de la région de Rimouski est la personne la plus compétente pour mener la charge à la Chambre des communes étant donné qu'il n'a pas encore de siège. Cela illustre aussi, selon lui, toute l'importance qu'il accorde au Québec pour faire des gains aux prochaines élections.

«Personnellement, j'adore le Québec. Je pense que c'est un endroit phénoménal. C'est aussi une province, une nation qui est la plus progressiste de notre fédération. C'est l'endroit où les droits de scolarité sont abordables. Il y a des services de garderie abordables. Le Québec a été un leader sur plusieurs fronts progressistes. J'ai confiance qu'on va non seulement garder nos sièges au Québec, mais aussi faire des gains en raison des valeurs que nous défendons», a dit M. Singh.

Pour sa part, M. Caron s'est dit heureux de pouvoir être la voix de M. Singh aux Communes. «C'est un grand défi. (...) Je pense que j'ai démontré ce que je pouvais faire en Chambre. M. (Thomas) Mulcair a été extrêmement efficace en Chambre et ça on le reconnaît. Mais on reconnaît l'efficacité du NPD comme opposition officielle», a dit M. Caron.

«Nous avons un nouveau chef qui va rallier non seulement les troupes néo-démocrates, mais également progressistes, et mon rôle sera d'être sa voix, d'être son représentant en Chambre, et ça c'est un grand défi que j'attends avec impatience de pouvoir attaquer», a ajouté le député.