Justin Trudeau rencontrera Donald Trump le 10 octobre à Washington

(Ottawa) Alors que les négociations visant à moderniser l'Accord de libre-échange nord américaine avancent à pas de tortue, le premier ministre Justin Trudeau se rendra à Washington les 10 et 11 octobre afin de rencontrer le président des États-Unis Donald Trump.

Il s'agira de la deuxième rencontre au sommet entre les deux leaders depuis l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. La quatrième ronde des négociations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique doit avoir lieu à Washington au cours des prochaines semaines. La troisième ronde a eu lieu à Ottawa la semaine dernière.

Après son séjour dans la capitale américaine, M. Trudeau se rendra aussi à Mexico City le 12 octobre afin de rencontrer le président du Mexique Enrique Pena Nieto, a annoncé ce matin le bureau du premier ministre.

«Les États-Unis sont le principal partenaire économique du Canada, et il est important pour nous de continuer à travailler ensemble pour renforcer le commerce, stimuler les investissements et créer des opportunités économiques pour les citoyens des deux côtés de la frontière. Je suis impatient de discuter avec le président Trump des façons d'accroître notre prospérité et notre sécurité mutuelles», a affirmé M. Trudeau dans une déclaration écrite.

«Le Canada et le Mexique sont des partenaires importants dans de nombreux dossiers, notamment le commerce, la culture, l'environnement et la coopération régionale. Je serai très heureux d'effectuer une visite au Mexique pour la première fois en tant que premier ministre. Je suis impatient de rencontrer le président Peña Nieto et de dialoguer avec des représentants de la société civile en vue d'approfondir encore davantage la relation qui existe entre nos deux pays», a-t-il ajouté.