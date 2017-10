Catalogne: le Bloc veut que le Parlement dénonce, Trudeau muet

Le premier ministre Justin Trudeau et sa diplomate en chef, Chrystia Freeland, sont demeurés muets sur la situation en Catalogne, lundi matin. Le Bloc québécois tentera de faire sortir le gouvernement fédéral de ce silence en essayant de déposer plus tard en journée en Chambre une motion qui vise à condamner la répression exercée dimanche par le gouvernement espagnol.

Les violences ont fait des centaines de blessés, l'écrasante majorité chez les Catalans. Les policiers de la garde civile espagnole dépêchés par le gouvernement central ont fait usage de matraques, de balles de plastique et de force physique pour empêcher les citoyens de voter au référendum sur l'indépendance.

La dirigeante de la formation indépendantiste, Martine Ouellet, qui se trouvait à Barcelone pour observer le déroulement du scrutin, a reproché dimanche sur Twitter au premier ministre Justin Trudeau son silence qu'elle a qualifié d'«assourdissant» sur ce qui s'est joué en Catalogne.

Le gouvernement fédéral s'est contenté de réagir dimanche par une déclaration de l'attaché de presse de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Il a regretté l'«inquiétant» bilan de violence, sans pointer quiconque du doigt, et disant qu'Ottawa espérait «qu'une solution sera trouvée dans le respect, dans la primauté de la règle de droit à travers un dialogue pacifique».

La diplomate en chef du Canada a refusé de répondre aux questions des journalistes à l'issue de la réunion du conseil des ministres, lundi matin. Même chose pour le premier ministre Justin Trudeau, qui avait déjà refusé de condamner explicitement les arrestations d'élus catalans et la confiscation de millions de bulletins de vote, il y a quelques jours.

Le libellé de la motion que les bloquistes tenteront de faire adopter lundi après-midi, après la période des questions, stipule notamment que la Chambre «condamne la répression violente orchestrée par le gouvernement espagnol lors du référendum catalan du 1er octobre 2017».

Le gouvernement catalan a déclaré dimanche que plus de 800 personnes avaient été blessées, dont certaines auraient subi des blessures graves, à la suite des interventions de la police nationale espagnole pour empêcher la tenue du référendum d'autodétermination.

Au lendemain de ce scrutin émaillé de violences, que Madrid jugeait illégal et cherchait à bloquer à tout prix, beaucoup de questions restaient en suspens.

Le gouvernement de la Catalogne a tenu une réunion de cabinet à huis clos, lundi, afin de discuter des prochaines étapes de son plan pour déclarer l'indépendance de l'Espagne.

Les autorités régionales affirment que le référendum indique qu'une majorité a voté en faveur de la sécession.

Le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, préside la réunion du cabinet, et on s'attend à ce que le Parlement régional ait à voter sur une déclaration historique d'indépendance plus tard cette semaine.

Selon des résultats annoncés par le gouvernement catalan, 90% des électeurs se sont prononcés pour l'indépendance, ce qui a poussé le président Puigdemont à affirmer que la Catalogne «avait remporté le droit de devenir un État indépendant».

De son côté, le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a déclaré qu'«il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne». Il a soutenu que la force déployée par la police nationale en Catalogne était «équilibrée» malgré un nombre de blessés «regrettable».

Quelque 2,26 millions d'électeurs ont participé au vote, ce qui donne un taux de participation d'environ 43 pour cent. Le gouvernement catalan a aussi dit qu'environ 700 000 personnes n'avaient pu voter à cause des interventions policières.

Le libellé de la motion du Bloc québécois

Que cette chambre honore sa ratification du Pacte international relatif aux droits humains et politiques qui stipule à l'art. 1 «que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes» et condamne la répression violente orchestrée par le gouvernement espagnol lors du référendum catalan du 1er octobre 2017.