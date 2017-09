Un nouveau délai pour le déploiement de Casques bleus

Il s'agit d'un nouveau délai dans la mise en oeuvre d'un programme annoncé en grande pompe en août dernier par le gouvernement Trudeau et près de deux ans après que le premier ministre eut claironné que le Canada était «de retour» sur la scène internationale.

En entrevue avec le Toronto Star, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a confirmé qu'il faudrait encore attendre pour savoir où, sur la planète, le Canada compte déployer les centaines de soldats promis pour appuyer des opérations de paix sous l'égide des Nations unies.

Le ministre, qui a multiplié ces derniers mois les arguments pour justifier le report - le changement à la tête des Nations unies, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, notamment - a plaidé auprès du quotidien que le sommet ne devait pas être centré sur des «annonces».

Le réengagement canadien dans les opérations de paix fait partie de stratégie orchestrée en vue de la reconquête d'un siège à la table du Conseil de sécurité de l'organisation internationale.

Le gouvernement libéral a annoncé il y a plus d'un an son intention d'allonger 450 millions sur trois ans pour contribuer aux opérations de paix. Le programme prévoit le déploiement de jusqu'à 600 membres des Forces armées canadiennes et 150 policiers.

La réunion des ministres de la Défense des pays participants aux missions de paix de l'ONU se tiendra les 14 et 15 novembre à Vancouver.

Selon un site internet du gouvernement du Canada, plus de 500 délégués provenant de plus de 70 pays et organisations internationales convergeront dans la métropole britanno-colombienne pour y participer.