Trudeau choisit David Adams Richards pour pourvoir un poste au Sénat

David Adams Richards siégera comme sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick.

M. Richards, essayiste, scénariste et poète, a vu ses oeuvres traduites dans 12 langues. Certaines d'entre elles ont été récompensées. Il a ainsi remporté le Prix littéraire du Gouverneur général dans les catégories de fiction et de non-fiction. Il est également le colauréat du Prix Giller de 2000 pour son roman «Mercy Among the Children». Deux de ses scénarios ont reçu des prix Gémeaux, prix remis aux oeuvres cinématographiques canadiennes.

«Son oeuvre reflète son engagement envers la vallée de la rivière Miramichi, le Nouveau-Brunswick et le Canada», peut-on lire dans le communiqué annonçant son arrivée prochaine au Sénat.

M. Trudeau doit encore trouver des sénateurs pour des sièges vacants au Manitoba, en Saskatchewan et au Yukon. Deux sièges réservés à la Nouvelle-Écosse et trois à l'Ontario attendent aussi d'être pourvus.

Depuis 2016, tous les Canadiens peuvent soumettre leur candidature pour un poste de sénateur. Un comité consultatif indépendant étudie ces candidatures et envoie des recommandations au premier ministre.