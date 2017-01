Le gouvernement Trudeau veut resserrer les règles de financement des partis

Des sources au gouvernement fédéral révèlent qu'un pareil projet de loi sera déposé au retour des parlementaires aux Communes. Les députés rentrent lundi à Ottawa. Mais on ignore quand au juste la nouvelle ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, déposera le projet de loi.

L'exercice vise manifestement à répondre aux critiques que s'est attirées Justin Trudeau l'automne dernier alors qu'on apprenait qu'il a participé à des dîners privés où l'assiette se vendait l'équivalent de la contribution annuelle maximale à un parti politique.

Le projet de loi, selon les sources, pourra être peaufiné avec l'aide des partis d'opposition. Pour l'instant, on aurait l'intention de limiter les activités de financement à des lieux publics et ces activités devraient être annoncées d'avance. Le projet de loi viserait les ministres, les chefs de partis et tout candidat au leadership d'un parti.

Le député conservateur et candidat à la chefferie de son parti Andrew Scheer accuse les libéraux de vouloir, avec leur projet de loi, noyer le poisson.

Selon M. Scheer, qui participait à une réunion du caucus des conservateurs à Québec, vendredi, le problème se limite aux ministres du gouvernement et au premier ministre lui-même. Il ne voit pas pourquoi les partis d'opposition seraient aussi couverts par les éventuels changements à la loi sur le financement des partis politiques.