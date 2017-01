Justin Trudeau se fait questionner sur Lac-Mégantic

Le premier ministre du Canada participait à une assemblée publique au manège militaire, où se sont entassés plusieurs centaines de citoyens.

M. Trudeau a été interpellé coup sur coup sur la nécessité de construire une voie de contournement au centre-ville de Lac-Mégantic.

Il s'est engagé à «accélérer autant que possible» l'établissement de cette voie de contournement, ajoutant qu'il avait conscience que la population était toujours fortement ébranlée par la tragédie.

Justin Trudeau doit d'ailleurs rencontrer le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier, mercredi matin.

Le premier ministre a été accueilli par une vingtaine de manifestants, qui contestaient notamment les projets d'oléoducs et la vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite. Les contestataires avaient également placé un char d'assaut sur lequel trônait une photo du premier ministre.

Avec cet arrêt à Sherbrooke, le premier ministre Justin Trudeau poursuit sa tournée pancanadienne dans le cadre de laquelle il rencontre des citoyens lors de séances de discussion.

M. Trudeau était de passage dans les Maritimes, lundi, et plus tôt dans la journée, mardi. Il a participé à plusieurs assemblées publiques, en plus de visiter des commerces locaux.

Dans une région où la carte électorale est colorée entièrement de rouge, les citoyens ont questionné ardemment le premier ministre sur l'environnement, la santé et les ratés du système de paye Phénix.

Au Québec, plusieurs dossiers chauds touchant le gouvernement fédéral sont en suspens, incluant le projet d'oléoduc Énergie Est, l'affaire Raïf Badawi - dont la famille est d'ailleurs réfugiée à Sherbrooke - et l'aide financière à l'entreprise Bombardier.

À Sherbrooke, le premier ministre était attendu de pied ferme par l'opposition néo-démocrate. Le député Pierre-Luc Dusseault avait dit espérer que M. Trudeau annonce des mesures concrètes pour la région et qu'il «laisse de côté sa campagne de relations publiques».

«Je suis très déçu de devoir constater que les libéraux s'engagent dans la même politique que les conservateurs de Stephen Harper en ne mettant aucun effort à faire bouger les choses pour le développement de notre région», a déploré le député de Sherbrooke par voie de communiqué.

Justin Trudeau participera mercredi à des événements en Montérégie, notamment à Granby, Candiac et Châteauguay.