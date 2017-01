Débat conservateur en français: pas de questions d'avance, assure le parti

Le combat risque d'être particulièrement difficile pour Lisa Raitt, Kellie Leitch, Deepak Obhrai et Brad Trost, qui ont eu beaucoup de mal à s'exprimer en français à l'occasion du débat bilingue en décembre dernier.

Mais il n'y aura pas de passe-droit pour autant, selon le directeur des communications du parti, Cory Hann. Joint par téléphone, M. Hann a affirmé que les candidats ne savaient pas les questions à l'avance, mais seulement les thèmes généraux du débat.

Une source citée dans le quotidien Le Devoir mardi craignait que le parti triche pour éviter de perdre la face, en donnant les questions à l'avance aux candidats unilingues.

M. Hann a signalé toutefois que les candidats avaient la permission d'apporter des notes avec eux.

Compte tenu du nombre élevé de candidats, le format du débat sera passablement statique. Animé par l'ex-journaliste de TVA et ex-candidate conservatrice Pascale Déry, il comprendra huit questions. Chaque aspirant-chef aura 50 secondes pour y répondre, et disposera au total de deux droits de répliques dont il pourra se prémunir aux moments où il le souhaitera. Quatre questions porteront sur les thèmes du débat, soit gouvernement et fardeau fiscal, ainsi que sécurité nationale et défense. L'autre moitié des questions portera sur n'importe quel autre sujet soumis par les militants ou les partisans conservateurs.

En parallèle avec la préparation du débat, les candidats tentent de faire le plein d'appuis. Ainsi, Maxime Bernier a annoncé un deuxième appui provenant du caucus québécois, soit le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, en plus de celui de Jacques Gourde.

La semaine dernière, le Saskatchewanais Andrew Sheer avait annoncé l'appui de quatre députés du Québec.